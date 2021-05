Warenhuis aan Akenkaai in Noordwijk in Brussel voor negende keer overvallen: "Uitbater is ten einde raad"

"De overval gebeurde zaterdag rond 17 uur", vertelt buurtbewoner Dries. "Ik kwam hier een half uur later toe. De politie stond hier en de omgeving van de winkel was afgezet. Ik heb toen met de winkeluitbater gepraat en hij is ten einde raad. Volgens hem zijn het altijd dezelfde jonge migranten die hier in de buurt wonen. Ze staan ook op zijn camerabeelden. Hij vindt het bizar dat de politie het na negen keer nog altijd niet opgelost heeft. En het ergste is dat het altijd gewapende overvallen zijn."