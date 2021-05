Weinig eikenprocessierupsen dit jaar: goed nieuws voor bomen en mensen, slecht nieuws voor mezen

Een processierups is niet altijd gevoelig voor kou. Als het diertje in zijn eerste levensfase is – een ei – is het zelfs beschermd tegen vriestemperaturen. “Dat komt omdat de eitjes een antivriesmiddel bevatten”, legt Verstraete uit. “Dankzij dat middel kunnen ze overwinteren. De eikenprocessievlinder legt zijn eitjes in augustus maar ze komen maar eerst uit in de lente. Op dit moment bevindt het diertje zich in zijn larvefase en heeft het minimaal 15 graden Celsius nodig om zich verder te ontwikkelen. Die temperatuur hebben we dit voorjaar nog maar zelden gehaald. Dat is de reden waarom het diertje zo klein blijft en ook sterft.”