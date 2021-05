Werkzaamheden bij AZ Turnhout, ziekenhuis waarschuwt patiënten: "Hou  rekening met hinder" 

Op de Steenweg op Merksplas in Turnhout komt er een veiligere oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Campus Sint-Jozef van het AZ Turnhout. Er zullen eilanden komen op het midden van de baan. "Dat maakt dat voetgangers en fietsers in twee fasen kunnen oversteken", legt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen) uit op RTV. "Ze hoeven dan alleen maar naar links of alleen maar naar rechts te kijken. Dat is veel veiliger."

Daarnaast komen er ook bushaltes zonder hoge drempels en een nieuwe asfaltlaag.