Dinsdag starten werken aan Windberg tussen Wemmel en Merchtem mét omleiding van 7 kilometer

De plannen voor de heraanleg stoten op veel protest van de handelaars aan de drukke gewestweg. Patrick Stubbe baat er een frituur uit in Merchtem. Voor hem zijn de wegenwerken na de coronacris de druppel. "Mensen die van Wemmel komen geraken hier nog wel, maar kunnen niet meer terug zonder een grote omweg te maken. Dus take-away van die klanten zijn we gewoon kwijt. We verliezen hierdoor de helft van onze omzet en dat gaat een half jaar lang duren", aldus Stubbe. Hij startte met een petitie en zamelde intussen al zo'n 700 handtekeningen in tegen de geplande omleiding. Tevergeefs blijkt nu.

De burgemeester van Wemmel, Walter Vansteenkiste (LB Wemmel), is tevreden dat ook de buurgemeenten hun fiat geven. "Ik ben blij dat Meise en Merchtem solidair zijn voor de verkeersstroom tijdens de werken. Niemand vindt deze werken leuk, maar ze moeten echt gebeuren. De gewestweg is in heel slechte staat dus je kan dat niet langer uitstellen", aldus Vansteenkiste.