Songfestivaljurk van Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert ingespoten met vodka: "Tegen geurtjes"

Vanavond treedt Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert uit Westouter op in de halve finale van het Eurovisie­songfestival. Haar jurk is ontworpen door Tom Eerebout uit Bredene en zit vol diamantjes. "Zo'n jurk kan je niet wassen, dus spuiten we hem in met vodka tegen de bacteriën", zegt hij.