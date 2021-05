Tv-kok Wim Ballieu moet boete van 2.000 euro betalen voor muizensporen in restaurant in Brussel

Chef-kok Wim Ballieu is samen met zijn vennootschap B&G Belgium veroordeeld tot een geldboete nadat het FAVV sporen van knaagdieren had aangetroffen in één van zijn restaurants in Brussel. De tv-kok zei tijdens de behandeling van de zaak dat zijn restaurant geen last heeft van muizen of ratten en legde de oorzaak bij rioleringswerken die in 2019 plaatsvonden vlak bij zijn restaurant.