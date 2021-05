Wisselvallig weer zorgt voor wisselvallige reacties bij restaurantuitbaters: "Sommigen sluiten terras, anderen doen goede zaken"

Het wisselvallige weer speelt de horecazaken parten. In Brugge sluiten verschillende restaurants opnieuw hun terras, omdat het niet rendabel is. Bij restaurant Carlitos in Brugge houdt zaakvoerder Karel zijn terras al zeker tot komend weekend gesloten. "Ik schakel weer over op afhaalmaaltijden", zegt hij, "want afgelopen zaterdag hadden we ongeveer 40 reservaties, maar in de late namiddag begon het stevig te regenen, waardoor we de ene na de andere annulatie binnenkregen. Zo kunnen we niet werken."