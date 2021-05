Zottegem verscherpt coronamaatregelen: "La Boum-toestanden vermijden"

Het stadsbestuur van Zottegem trok aan de alarmbel nadat vorige week op sociale media berichten opdoken dat in het Egmontpark in Zottegem een zogenaamde La Boum-bijeenkomst zou gehouden worden, een verwijzing naar het nepfestival dat in april in het Ter Kamerenbos in Brussel werd georganiseerd. Daar kwamen duizenden jongeren op af.