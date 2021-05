Niet alleen bij ons, maar ook in New York komt het volle leven stilaan terug. Sinds vandaag hoeven gevaccineerde New Yorkers op de meeste plaatsen geen mondmasker meer te dragen. Het voelt aan als een moment van bevrijding voor de grootste stad van Noord-Amerika. "Er is blijdschap en vertier in een uitgelaten sfeer", stelt Björn Soenens vast in "Het journaal".