Brandpreventieadviseur vs. energiespecialisten: “Toestellen met een timer laten draaien, is niet brandveilig”

Brandpreventieadviseur vs. energiespecialist

Brandpreventieadviseur Tim Renders is teleurgesteld in wat energiespecialisten ons aanraden. Ze stimuleren ons om energieverslindende toestellen, zoals een wasmachine of droogkast, overdag met een timer te laten draaien omdat dat voordeliger is. Maar daar is Renders het absoluut niet mee eens: “De raad van de energiespecialisten gaat in tegen alle boerenwijsheid.”

Wanneer zet je je toestellen dan wel best op? “De boodschap die wij al jaren meegeven is: zet die toestellen altijd op onder toezicht, dus als je zelf aanwezig bent”, zegt Renders. “Als er brand ontstaat wanneer je thuis bent, ben je er snel bij en blijft de schade beperkt.” Renders raadt aan om de toestellen ‘s avonds na de werkuren op te zetten. 's Nachts je toestellen laten draaien vindt hij ook geen goed idee: “Ook als je ze ‘s nachts opzet, ben je er later bij als zo’n toestel brand veroorzaakt."

Eigen keuze

Het is aan de mensen zelf om te kiezen tussen hun energieverbruik enerzijds, en brandveiligheid anderzijds. Toch is brandveiligheid volgens Renders altijd de belangrijkste keuze, want woningbranden door toestellen komen in België regelmatig voor. “Je energie overdag verbruiken is misschien goedkoper, maar een brand is uiteindelijk veel duurder”, waarschuwt hij. “Je mag niet vergeten wat een financieel maar ook emotioneel leed zo'n brand veroorzaakt. Stel je voor: je hebt geïnvesteerd in zonnepanelen, maar dan zie je je woning in vlammen opgaan.”

Tips tegen brand

Renders geeft nog tips om je beter te beschermen tegen een brand veroorzaakt door toestellen: “Plaats rookmelders boven je toestellen. Ik raad mensen met zonnepanelen aan om ook boven hun omvormer een rookmelder te hangen.” Maar ook al hang je je huis vol rookmelders, toch blijft Renders afraden om te werken met een timer die je toestellen laat draaien als je er niet bent. “Als je niet thuis bent, hoor je die rookmelders natuurlijk niet.”