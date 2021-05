Brusselse regering maakt 8 miljoen euro vrij voor de hotelsector: "Mooi gebaar, maar onvoldoende"

"Het is heel mooi gebaar, en wij appreciëren dit heel erg, maar het is helaas niet voldoende en ik denk dat de overheid zich daar ook bewust van is", zegt Yves Fonck van de Brussels Hotel Association. "De Tetrapremie werd nu uitgeschreven en die werd gevalideerd. Dat zijn bedragen tot 62.000 euro en dat is eigenlijk net voldoende om de vaste kosten van één maand te drukken van hotels die een lage bezetting hebben, of die nog altijd gesloten zijn."

De premie zal rond 10 juni beschikbaar zijn, na validering door de Europese Commissie.