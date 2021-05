Celstraf voor straatracer die al vluchtend politieman aanrijdt

Begin dit jaar was er in Evergem een straatrace in de Amerigo Vespuccilaan. Een tiental snelheidsduivels namen het er tegen elkaar op. Toen de politie ter plaatse kwam, maakten de racers zich zo snel mogelijk uit de voeten. Tijdens hun vlucht werden twee politiemensen aangereden op een rotonde verderop in de straat. Eén van de slachtoffers hield aan het incident gekneusde ribben over en raakte gewond aan zijn knieën en armen. Hij was vijf dagen werkonbekwaam en is nog steeds getraumatiseerd door de gebeurtenis.