Van "dansende moslims" tot "da gade gij nie bepalen": niet eerste keer dat communicatie Jambon ophef veroorzaakt  

We spoelen terug naar 7 jaar geleden. Het Nieuwsblad pakt uit met een dubbelinterview met (toen nog gewoon) N-VA-kopstuk Jan Jambon en (toenmalig) Groen-voorzitter Wouter Van Besien. Daarin zegt hij dat werklozen die na drie jaar geen job vinden, eerst hun eigen middelen moeten aanspreken voor ze recht krijgen op een leefloon. "Dat betekent dat ze in eerste instantie van de opbrengst van hun woning en van hun spaarboekje moeten leven", klinkt het.

Er komt meteen heel wat reactie op de uitspraak en al snel komt er ook een reactie van Jambon zelf. "Vooraleer iemand recht heeft op een leefloon moet er een middelentoets komen. Als daaruit dan bijvoorbeeld blijkt dat die drie à vier huizen heeft en kan leven van de huurinkomsten, dan moet die persoon geen leefloon krijgen", aldus Jambon. Maar het kwaad is geschied en het is niet duidelijk of hij het aanvankelijk had over het eerste huis, waar iemand dus in woont.

Op een persconferentie zegt hij daarna dat in het verkiezingsprogramma van de N-VA letterlijk staat dat het eigen huis is vrijgesteld van de middelentoets voor wie op de bijstand terugvalt. "Als ik de indruk heb gewekt dat iemand een eerst woning moet verkopen, dan was dat fout en neem ik dat terug."