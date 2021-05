KLAAR: Dreads in je haar of een Boeddhabeeld in de tuin: opgelet voor culturele diefstal!

Als Justin Bieber plots met dreads rondloopt of Rihanna in kimono poseert, dan krijgen de sterren de wind van voren op sociale media. Ze doen aan ‘cultural appropriation’ of culturele diefstal, luidt de kritiek. Zomaar elementen uit andere culturen je toe-eigenen, ligt dus gevoelig. Dat geldt trouwens ook voor het Boeddhabeeldje in je tuin, het Fatimahandje aan je arm of zelfs yogalessen. Maar in hoeverre heeft een yogahouding, een beeldje of een haarstijl iets te maken met iemands ras of culturele achtergrond? Staat het iedereen niet vrij om te plukken uit andere culturen? Vanaf wanneer is iets “cultural appropriation”? VRT cultuurjournalist Joris Vergeyle zoekt naar antwoorden hierop.