Groene bedrijfswagens: een nobel idee, maar met dit plan dreigt overheid 1 miljard euro inkomsten te verliezen

Anders is het echter gesteld met het verlies aan inkomsten uit accijnzen op brandstof. Het afbouwen van (bedrijfs)voertuigen met een fossiele brandstofmotor, impliceert minder brandstofverbruik en dus minder accijnzen. Vanaf 2026 wordt het verlies aan accijnzen op brandstof op 1 miljard euro geraamd. In tegenstelling tot de fiscale gunstregimes voor elektrische voertuigen - die afgebouwd kunnen worden -, is er geen pasklaar antwoord voor de compensatie van het verlies aan accijnsinkomsten.

Men moet ook vaststellen dat de regering op het vlak van autofiscaliteit met een vervelende catch-22 zit. Aan de ene kant is de auto een enorme fiscale inkomstenbron voor de overheid. Op basis van de gegevens van FEBIAC, de Belgische Automobielfederatie, blijkt dat de auto in 2019 goed was voor 21,4 miljard euro aan fiscale inkomsten. Maar liefst 6 miljard euro was afkomstig van accijnzen op brandstof

We moeten ons de vraag durven stellen of ficale aftrek voor een elektrische bedrijfsauto of een laadpaal wel noodzakelijk zijn.

We moeten ons de vraag durven stellen of bijvoorbeeld een 100 procent aftrek voor een elektrische bedrijfsauto en een 200 procent aftrek voor een laadpaal wel noodzakelijk zijn voor de realisatie van de elektrificatie van het wagenpark. Is het niet voldoende om eco-normen op te leggen om deze doelstelling te bereiken?

Op zich verdient deze maatregel zeker lof. Deze maatregel zal zijn effect zeker niet missen en zal belangrijk zijn voor het terugdringen van de CO²-emissie in ons land en dus voor het behalen van de klimaatdoelstelling. Het probleem is echter dat deze maatregel niet enkel op zijn ecologische merites mag worden beoordeeld, maar ook bekeken moet worden in een breder maatschappelijk verhaal waarbij ook rekening moet worden gehouden met het mobiliteitsvraagstuk en met de fiscale verloningproblematiek.

Om de transitie verder te ondersteunen heeft de regering ook voorzien in een fiscale steunmaatregel voor laadpalen. Deze zijn voor bedrijven 200 procent aftrekbaar in de vennootschapsbelasting tot en met 31 december 2022 en 150 procent tot en met 31 augustus 2024. Particulieren die thuis een laadpaal installeren hebben dan weer recht op een belastingvermindering in de personenbelasting van 45 procent tot 31 december 2022, 30 procent tot 31 december 2023 en 15 procent tot 31 december 2024.

