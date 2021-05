De N8 in Avelgem wordt veiliger voor fietsers, 9 jaar nadat er een meisje van 12 is doodgereden

Sabrina Isenbaert, de mama van Justine, is blij dat er eindelijk verbetering komt:" Ik zei het net tegen mevrouw de minister. 1 kind dat verongelukt in het verkeer is er 1 te veel. Ze hebben het kruispunt kort na het ongeval met Justine aangepakt. Het is iets beter, maar kinderen die nu nog van Kerkhove naar Avelgem moeten fietsen, moeten die baan nog twee keer oversteken. Er is ook weinig verlichting en het fietspad is niet afgeschermd van de weg.