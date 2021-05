Waarom lanceren we De Stemming 2? En wat mag u van dit onderzoek verwachten? 

Al die inzichten vinden wij bij VRT NWS belangrijk. Vandaar dat we beslist hebben om u opnieuw "De Stemming" aan te bieden. Vandaag, en de komende dagen, zal u informatie vinden over de politieke partijen en ons stemgedrag, maar evengoed over de ambiance in ons land, en hoe de Vlaming die gevoelens politiek vertaalt. Ook de vragen over de politieke thema’s, en de vraag waar u zichzelf plaats op de links-rechts as hebben we opnieuw laten stellen. In de hoop dat u daardoor een beter inzicht krijgt in de Belgische politiek.

We hopen alvast dat "De Stemming" u opnieuw zal bevallen.