Vlaming is niet tevreden over corona-aanpak van Vlaamse en federale regering, grote zorgen over economisch herstel

Ook de vaccinatiestrategie valt goed - al is de vraag of het goed is georganiseerd en snel genoeg gaat, niet gesteld in het onderzoek. En is er wat tegenstand om wie al gevaccineerd is meer vrijheid te gunnen – al zou dat percentage nog kunnen stijgen naarmate meer mensen gevaccineerd worden. Want wie al een prik kreeg antwoordt opvallend vaker positief op de vraag over versoepeling in de grafiek hieronder.

Maar bovenal: de Vlamingen zijn massaal bereid om zich te laten vaccineren.