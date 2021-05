Demi Lovato identificeert zich als non-binair: "Elke dag krijgen we een nieuwe kans om te zijn wie we zijn"

“Elke dag krijgen we een nieuwe kans om te zijn wie we willen zijn”, vertelt de Amerikaanse zanger Demi Lovato op sociale media, in de eerste aflevering van hun podcast #4DWITHDEMI. "Ik ben trots om jullie te laten weten dat ik me identificeer als non-binair, en ik mijn voornaamwoorden officieel zal veranderen in die/hen."