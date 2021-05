Dendermonde breidt verbod op alcohol en versterkte muziek uit: "Stad lijkt wel een stort"

Met de opening van de horeca hoopte de burgemeester dat de overlast zou minderen, maar niets is minder waar. "De jongeren hebben zich verplaatst naar andere gebieden in de stad. Dat zijn dan mooie, groene en rustige omgevingen waar ze hun vuil achterlaten, braken en in het wild plassen", geeft Buyse mee. "Ze nemen ook grote risico's, door bijvoorbeeld in de Dender te duiken of op daken te kruipen. We zouden geen ongeval met fatale gevolgen willen."