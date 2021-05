Dode bij een woningbrand in Wondelgem bij Gent, andere bewoner en brandweerman gewond

Bij een woningbrand in Wondelgem is één persoon om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw rond de zestig die in het huis woonde. De brand ontstond in een bel-etage langs de Winkelstraat in Wondelgem, een deelgemeente van de stad Gent. De woning is onbewoonbaar verklaard, de aanpalende huizen konden gevrijwaard worden.

Er vielen ook twee gewonden: de dochter van het dodelijke slachtoffer en een brandweerman die te hulp schoot. Het vuur is ondertussen onder controle, maar de brandweer blijft nog even ter plaatse om na te blussen.