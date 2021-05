Antwerpse land-en tuinbouwers op zoek naar seizoensarbeiders

"Momenteel zitten we nog goed qua aantal werkkrachten", steekt aardbeiteler Anne Soeten uit Dessel van wal in Start Je Dag. "Maar dat heeft vooral te maken met het slechte weer, daardoor komt het aardbeiseizoen maar moeizaam op gang." Voorlopig heeft zij dus mensen genoeg, maar later op het seizoen kan dat snel anders zijn. Ook haar collega's zoeken werkkrachten. Op dit moment staan er op de website van VDAB al enkele tientallen vacatures open, maar verwacht wordt dat dat aantal flink zal stijgen. Voor de invulling van die plaatsen rekenen de land- en tuinbouwers naast gastarbeiders uit het buitenland ook op (tijdelijk) werklozen en jobstudenten.