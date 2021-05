Infectiologe Erika Vlieghe scherp voor tuinfeesten met 50 gasten: "Riskeren onze voorsprong op het virus te verliezen"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kondigde gisterenavond aan dat je vanaf 9 juni een tuinfeest voor 50 mensen mag organiseren. Je mag het eten ook zelf voorzien. Eerder was aangekondigd dat je daarvoor een professionele cateraar moest inhuren.



"Ik schrok want dit gaat wel heel erg snel", reageert infectiologie Erika Vlieghe (UZA) op Radio 2 Antwerpen. "Ik weet niet hoe groot uw tuin is maar in de mijne kan je alvast geen 50 mensen ontvangen. 9 juni is vooral vrij vroeg, want het virus circuleert nog. Heel wat mensen zijn nog niet gevaccineerd. We moeten de vaccinatiecampagne alle kansen geven om onze voorsprong op coronavirus te behouden. Als we niet veilig met elkaar omgaan, kunnen we het op korte termijn verknallen. Niet alles wat mag, is slim om te doen", zegt Vlieghe.