Nut van corona-apps niet te bewijzen, blijkt uit internationaal onderzoek: "Amper data, want privacy staat voorop"

Zelfs als we cijfers hadden over de Coronalert-app, staat de nauwkeurigheid van het systeem nog in vraag. Op de redactie blijven er opmerkingen van kijkers en lezers binnenkomen over de app. Dat gaat van het testresultaat dat niet of zeer laat in de app verschijnt tot het te grote batterijverbruik en de enorme geheugenopslag. Ook over het gebruik van Bluetooth om contacten te traceren is al veel inkt gevloeid.