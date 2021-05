Fanfare Aartrijke is blij met Ultimacultuurprijs: "Het is een erkenning maar we missen het spelen"

Elk jaar reikt de Vlaamse overheid 12 Ultima’s uit aan verdienstelijke mensen en organisaties in de socioculturele sector. De winnaars worden gekozen door onafhankelijke jury’s van experten. Gisteren werden de winnaars bekend gemaakt. De Ultima voor immaterieel erfgoed zit dit jaar in muzikale sferen. De winnaar is de fanfarecultuur, ondersteund door Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie.

De Koninklijke Fanfare Hoger op Aartrijke bestaat al van in 1959. Voorzitter Rik Vancouillie speelt zelf tuba: "Fanfares zijn een meerwaarde voor dorpen. Het is een sociaal gebeuren. Door de uitstappen en de repetities vorm je een groep vrienden."

De Ultima komt op een goed moment. Fanfares kunnen een pluim nu goed gebruiken want ze hebben het moeilijk door de coronacrisis. "We liggen al 9 maanden stil. Je mist het spelen en de vrienden. We kunnen ook onze kas niet spijzen. We hopen misschien in juni te mogen hervatten. Ofwel na de vakantie. We hebben alvast 2 uitstappen gepland: in augustus naar Brugge en in september naar Wingene."