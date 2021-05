Fietsersbond in Turnhout klaagt gevaarlijke kruispunten op ring aan

In Turnhout heeft de Fietsersbond vanmiddag actie gevoerd aan het kruispunt, waar vorige week een 80-jarige fietser om het leven kwam. Dat leek eerst een dodehoekongeval te zijn met een vrachtwagen. Intussen is uit onderzoek gebleken dat de fietser zelf gevallen was, omdat hij onwel geworden was. De vrachtwagen kon het slachtoffer nog nipt ontwijken, maar reed wel over de fiets. Met een gele fiets en een groot bord herhaalt de vereniging haar eis voor conflictvrije kruispunten op de ring. "Er zijn veel zware ongevallen. Twee kruispunten staan in de top 10 van zwarte kruispunten. Zo kan het niet verder", oordeelt lokaal voorzitster Linda Van Dooren.