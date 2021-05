Dan toch geen einde voor frituur Put in Mechelen: wel verhuis én groendak

Frituur Put werd in 1969 opgericht door de grootvader van de huidige uitbater Gerrit Lekeu. "Mijn grootvader heette ook echt zo. Want mensen vragen me soms of het hier vroeger een put was", lacht Gerrit. Door de jaren heen is de frituur, nog een authentiek frietkot, wel een paar keer verhuisd maar de klanten zijn gebleven. "Ze komen zelfs vanuit Brussel naar hier! Ik snijd mijn frieten dan ook nog met de hand", zegt hij trots.