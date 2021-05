Geen fietspad in Vorst na heraanleg Guillaume Van Haelenlaan: "Onbegrijpelijk in de 21e eeuw"

Ook Anton Maartens, voorzitter van de fietsersbond Zuid is verbaasd: "Er is blijkbaar snel beslist hoe de baan er zou uitzien, en blijkbaar heeft men er zelfs niet aan gedacht om een beperkt fietspad aan te leggen. Voor ons is dat in coronatijden onbegrijpelijk. Er zijn twee parkeerstroken, twee rijstroken en geen plaats voor de fiets. En dat is niet meer te begrijpen in de 21e eeuw.”