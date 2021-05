Geen staking bij Vlaamse arts-specialisten in opleiding na "historisch akkoord" over sociale bescherming

Er komt geen staking bij de arts-specialisten in opleiding, toch niet in Vlaanderen. Er is een akkoord met de ziekenhuizen over betere arbeidsvoorwaarden. Het is een historisch akkoord, zegt de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, want voor het eerst komt er een eengemaakt sociaal statuut voor artsen-specialisten in opleiding, in welk ziekenhuis ze ook werken.