Voor het eerst gekweekt zeewier uit onze Noordzee: "Gezond, maar duurt nog jaren voor het in de winkel ligt"

Zeewier zuivert dus de zee. Betekent dat dat we afvalstoffen opeten wanneer we zeewier eten? "Er is onderzoek geweest naar mosselen die wild geplukt zijn in Oostende. Daar bleken veel chemische stoffen in te zitten zoals de E.Colli-bacterie. De hoeveelheid van die aanwezige chemische stoffen lag zelfs boven de norm van voeding. Daarom is het ook verboden om zelf mosselen en oesters te plukken langs de kustlijn. Maar gekweekte mosselen, die veel gespoeld worden, bevatten veel minder gevaarlijke stoffen.

Hetzelfde geldt voor zeewier: ook dat mag je niet zelf plukken aan zee. "Gekweekt zeewier groeit op 4 kilometer van de kust en daar is de kans op vervuiling kleiner. Je hoeft je geen zorgen te maken want de voedselveiligheid wordt gecontroleerd."

Over mosselen en garnalen is geweten dat ze microplastics bevatten. Dat zijn piepkleine stukjes plastic. Daar heeft zeewier een stapje voor. "Mosselen en garnalen zijn diertjes, die eten die micropastics op. Zeewier is een plant, en geen dieren, dus die eten geen microplastics."