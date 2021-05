Gentse politie schrijft vijf keer minder coronaboetes dan bij begin crisis: "Moedigen nu vooral aan regels te volgen"

In april schreef de politie in Gent 585 coronaboetes uit, tegenover 2.500 in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Gentenaar opvroeg bij de stad. Het aantal boetes is dus fors gedaald en was nog nooit zo laag sinds de start van de eerste golf. "De context is helemaal veranderd en het is voor ons niet altijd eenvoudig om overtredingen op te merken", verklaart Matto Langeraert van de Gentse politie. "In een drukke winkelstraat is het bijvoorbeeld bijna onmogelijk om te zien of er meer dan 10 mensen samen rondlopen."