WhatsApp-groepen roepen Joodse jongeren op tot geweld tegen Arabieren in Israël 

FakeReporter, een Israëlische organisatie gebaseerd in Tel Aviv, zet zich in tegen fake news. Uit hun onderzoek bleek dat duizenden Joodse jongeren zich via WhatsApp- en Telegram-groepen organiseren om geweld te plegen tegen Arabieren in de straten van Israël.

Volgens VRT NWS-journalist Majd Khalifeh, die onderzoekers van FakeReporter kon spreken gaat het niet over een bende vrienden. Op grootschalige basis, in tientallen chatgroepen en minstens 20.000 leden, sturen ze elkaar foto's van wapens en spreken ze af op bepaalde tijdstippen en locaties om aanvallen te plegen tegen Arabieren.