Grimbergen stelt buitenlocaties open voor verenigingen

De grootste openluchtlocatie is het Kerkplein in Grimbergen. "Op het plein komt een podiumwagen. Er zullen ook stoelen en tafels zijn", zegt Roosen. "We voorzien ook hekkens zodat duidelijk is waar mensen zich kunnen bewegen en waar niet, en dan hebben we controle over het aantal mensen dat aanwezig is. Op het Kerkplein kunnen we ongeveer 200 mensen ontvangen."