Kortenberg heeft nu een groenbib: "Bedoeling is om plantenstekjes met mekaar te ruilen"

In de bibliotheek van Kortenberg kan je vanaf nu ook stekjes, planten, of zaden schenken of ruilen volgens het principe ‘één brengen = één meenemen’. Want kamerplanten zijn erg in trek. "Het is een proefproject, maar we denken wel dat we inspelen op een trend", zegt schepen Ann Vannerem (CD&V). "Mensen hebben veel kamerplanten en sommige huiskamers zijn omgetoverd in een kleine jungle. Het is wel niet de bedoeling dat de Bib nu overrompeld wordt door kamerplanten die thuis te groot zijn geworden, maar om stekjes van bepaalde planten met mekaar te ruilen."