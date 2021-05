Partijvoorzitters misnoegd  over aankondiging Jambon over tuinfeesten: "Pijnlijk en amateuristisch"

Tuinfeesten met 50 mensen, zonder professionele cateraar, zullen dan toch toegestaan worden vanaf 9 juni. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon gisterenavond aan in "De Cooke & Verhulst show" op Play 4. Nochtans had hij op zondag nog beweerd dat de aanwezigheid van een cateraar verplicht zou zijn. "We zagen dat die maatregel moeilijk viel, dus zijn we aan tafel gaan zitten om bij te sturen," verklaart Jambon. "In een pandemie moet je maatregelen nemen, maar er moet ook draagvlak voor zijn. Ik denk dat hiermee draagvlak gecreëerd is."

Bekijk hier de reportage uit Het Journaal (en lees verder onder de video):