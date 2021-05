Zo zal het centrum van Menen eruit zien na de Leiewerken

In de Barakkenwijk zijn de definitieve ontwerpbeelden in reclamebordformaat te zien in de Rijselstraat en op de braakliggende terreinen. De 2 zones aan de overkant zullen volgen, nadat de afbraakwerken deze zomer klaar zijn. Op die manier kan De Vlaamse Waterweg het ontwerp tonen aan de buurt of voorbijgangers. Samen vormen ze een route langs de braakliggende terreinen waar je op 6 locaties beelden ziet van hoe het er zal uitzien.