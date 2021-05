Hoe staat het met de vaccinatie van risicopatiënten in Vlaanderen?

"De ochtend" op Radio 1 belde ook met een 15-tal Vlaamse vaccinatiecentra en kon vaststellen dat er grote verschillen zijn tussen de centra onderling. Het vaccinatiecentrum van Gent bijvoorbeeld zit op schema en heeft vorige week al de eerste uitnodigingen naar de brede bevolking verstuurd.

In de meeste andere vaccinatiecentra klinkt het dat 24 mei wellicht net te krap wordt om alle risicopatiënten over de vloer te hebben gekregen. Een week later moet wel mogelijk zijn, zeggen ze.

In het vaccinatiecentrum van Asse en Affligem zijn ze zelfs nog maar net begonnen met het vaccineren van de risicopatiënten. "We zijn nu gestart met het merendeel van de risicopatiënten", zegt coördinator Jeroen Van Lier. "Vanaf eind mei, begin juni beginnen we met de brede bevolking. Vanaf dan gaan we ook een uur vroeger en een dag meer vaccineren."