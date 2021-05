IJsberg zo groot als de provincie Luxemburg is afgekalfd van de Ronne-ijsplaat op Antarctica

Het gebeurt wel vaker dat dergelijke ijsbergen van de ijsplaten afbreken omdat het een natuurlijk fenomeen is. Het compenseert de hoeveelheid sneeuw die op de ijskap valt, en vermits er maar weinig afsmelting via de atmosfeer plaatsvindt op Antarctica, moet dat ijs dus verdwijnen via het afbreken van ijsbergen, zo zei hij.

Deze ijsberg is afgebroken van de Ronne-ijsplaat en gaat nu meegenomen worden door de zeestromingen aan de oppervlakte. Hij zal een reis maken langs Antarctica om dan ergens aan de andere kant verder naar het noorden te drijven, naar warmere wateren. Daar zal hij dan verder verbrokkelen, al is het ook mogelijk dat hij al vroeger zal uit elkaar vallen, aldus professor Pattyn.

Het is echter moeilijk te voorspellen, het is een zeer traag proces en zo'n ijsberg kan bijvoorbeeld ook opnieuw vastlopen in een ondiep deel van de oceaan of de zeeën rond Antractica en daar dan blijven hangen. Het is al gebeurd, zei Pattyn, dat een ijsberg een pinguïnkolonie een tijd heeft geblokkeerd, waardoor de pinguïns moeite hadden om de open oceaan te bereiken om voedsel te halen.

In principe kan een dergelijke ijsberg in open zee gevaarlijk zijn voor de scheepvaart maar het gaat hier om Antarctica en daar is de scheepvaart natuurlijk niet zo druk, zei Pattyn, "het is het Suezkanaal niet". Ook kan men met satellietbeelden opvolgen waar de ijsberg zich precies bevindt en hoe snel hij zich verplaatst, wat niet snel is maar wel erg traag.