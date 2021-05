Influencer Leon (77) geeft Wevelgemse jongeren opbeurende boodschappen aan praatpalen: “Oet under an ’t gès”

"Zo strikten we sportjournalist Ruben Van Gucht, die de barre omstandigheden in corona vergelijkt met een sportprestatie. Ook influencer Elodia Gabias, die erom bekendstaat alles bespreekbaar te maken, sprak iets in”, zegt jeugdopbouwwerker Jasper Cauwelier.

Maar de opvallendste sprekers zijn enkele senioren, zoals bewoners van het woonzorgcentrum Elckerlyc. Zij vertellen moppen. Ook de 77-jarige Leon Dewulf, die in het rusthuis Sint-Camillus woont, was meteen bereid om mee te werken. “In 10 minuutjes had ik mijn tekst klaar”, vertelt hij. “Maar dan volgde het inspreken. Dat was iets moeilijker omdat het in het West-Vlaams moest en ik ben dat niet zo goed machtig. Zinnetje per zinnetje lukte het uiteindelijk.”