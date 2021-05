Inwoners van Dilsen-Stokkem bang voor militair op de vlucht: "Dit is toch pure terreur!"

In het Dilserbos werd gisterenavond al de auto van de voortvluchtige militair gevonden, met daarin ook een deel van de zware legerwapens die hij bij zich had. Maar de man zelf is intussen nog altijd spoorloos.

"Ik vind het een beetje raar dat er hier geen bewaking is om ons tegen te houden het bos in te gaan", zegt een buurtbewoner aan Radio 2 Limburg. "Want de man is natuurlijk nog altijd niet gevonden. Mensen kwamen hier gisteravond op straat om te zien wat er gebeurde en omdat ze ongerust waren. Het was ook een lange nacht. Om half 5 vanochtend was de auto van de militair getakeld en zijn ze ermee uit het bos gekomen. Wij moesten binnenblijven. Dat leek me ook het beste als je zag wat hier allemaal gebeurde."