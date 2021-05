Jongeren rijden voorzitter holebivereniging Sint-Niklaas klem en schelden hem uit: "Ik stap naar de politie"

Raes beseft dat hij al voorzitter van een holebivereniging de aandacht trekt. "Maar dat praat niets goed, het kan niet dat dit gebeurt. Het moet stoppen. Het is nu echt genoeg geweest." Raes dient dan ook een klacht in bij de politie. Hij doet ook in de nasleep van mogelijk homofoob geweld tegen een scholier in Oudenaarde, afgelopen maandag.

Wim Raes pleit ook voor overleg met de moslimgemeenschap. Zowel in Sint-Niklaas als in Oudenaarde kwamen de homofobe reacties van jongeren met een moslimachtergrond.