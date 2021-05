Jurysamenstelling voor assisenproces in Gallo-Romeins Museum Tongeren

De kapster werd bijna drie jaar geleden dood teruggevonden in haar huis in de Canadastraat in Hasselt. Zaman A. wordt ervan beschuldigd haar te hebben vermoord.

De juryloting voor het assisenproces vindt plaats in het Gallo-Romeins Museum. Het is ook anderhalf jaar geleden dat er nog eens een assisenproces plaatsvond. "De coronapandemie heeft het in het begin onmogelijk gemaakt om zo'n uitzonderlijk proces op een veilige manier te organiseren", zegt Jo Daenen van het Hof van Assisen. "Bij de zitting van de samenstelling van de jury zijn 90 mensen aanwezig. We waren dus genoodzaakt om een bijzondere locatie te kiezen. We zijn de mensen van het museum erg dankbaar om ons die ruimte ter beschikking te stellen."