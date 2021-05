Hooverphonic-gitarist Raymond Geerts laat poes Pol logeren in kattenhotel Sint-Niklaas

Huisdieren van muzikanten moeten ook ergens terecht kunnenals hun baasjes weg zijn voor optredens. De kat van de gitarist van Hooverphonic logeert dezer dagen in Kattenhotel Wonderland in Nieuwkerken-Waas. Pol is een Britse korthaar, in de volksmond wordt zo'n poes wel eens een "Sheba-poes" genoemd. Pol zal weinig merken van winst of verlies van Hooverphonic tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival, want het dier zit veilig en wel, en in alle comfort, bij dierenarts Lissa Lambrecht. Lissa is zaakvoerder van het kattenpension. Gisteren volgde ze de halve finale: "Aangezien Pol bij ons logeert, vonden we het wel de moeite om de uitzending mee te volgen."

Beluister hieronder het interview met Lissa en/of lees verder: