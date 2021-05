Leerlingen van Atheneum in Oudenaarde uiten ongenoegen over geweldincident met meerdere acties

In het atheneum in Oudenaarde komen leerlingen tot het einde van de week in zwart-witte kleren naar school om hun ongenoegen te uiten over het geweldincident van eergisteren, waarbij een leerling fors werd aangepakt en een regenboogvlag in de Schelde werd gegooid. Er is ook een petitie gestart waarbij de leerlingen willen aantonen dat ze het geweld niet steunen. "Daarnaast organiseren we ook een witte mars op de markt van Oudenaarde", vertelt Kato Vandermeiren van het 5de jaar.