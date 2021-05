Lille zet duivenpil in om overlast tegen te gaan

Het centrum van Lille en deelgemeente Gierle kampen met overlast van duiven. "Verschillende inwoners in de Kloosterstraat in Gierle klagen al langer over overlast van duiven. We merkten zelf ook al dat er een probleem was", aldus burgemeester Marleen Peeters. "De uitwerpselen van de vele duiven tasten de daken van onze historische gebouwen aan. Zo raken onder andere de goten van het oud-gemeentehuis en de kapel aan de school in Gierle erdoor verstopt wat tot waterschade kan leiden."