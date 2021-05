Er is nog geen akkoord over een coronapaspoort om vrij te kunnen reizen in Europa. De Europese leiders zijn het er gisteravond niet over eens geraakt. Het is de bedoeling dat wie gevaccineerd is, of een negatieve test heeft afgelegd of de ziekte heeft doorgemaakt, makkelijker op reis kan gaan binnen Europa.

Naar verluidt was er discussie over gratis coronatesten voor iedereen. Dat is een eis van het Europees Parlement. Eurocomissaris voor Justitie Didier Reynders (MR) zei eerder echter dat het aan de lidstaten toekomt te beslissen over het al dan niet gratis aanbieden van testen.



Vandaag overleggen het Europees Parlement, de Commissie en de lidstaten opnieuw.