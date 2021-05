Man na een uur uit zee gered met helikopter in Oostende en overgebracht naar het ziekenhuis

Een bewoner op de Zeedijk van Oostende zag hoe gisterenavond iets voor 19 uur een man in zee ging en even later in de problemen kwam. Toen de man niet meer te zien was, belde de bewoner de hulpdiensten. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) stuurde de NH90-helikopter, de brandweer met sloep en schepen van de kustwacht en de scheepvaartpolitie er op uit om de man te zoeken.

Op het strand vond de kustwacht de kledij en portefeuille van het slachtoffer. De man zelf was bijna een uur onvindbaar in het water en dreef af. Uiteindelijk kon de reddingshelikopter de man localiseren en hem uit het water hijsen ter hoogte van het Thermae Palace. Hij werd meteen naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. De man is er erg aan toe.