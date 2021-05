Man uit Dendermonde die clown speelde op kinderfeestjes veroordeeld voor zedenfeiten

Begin vorig jaar sloeg het nieuws over een bekende Dendermondse clown in als een bom. Een jongen stapte toen naar de politie en diende een klacht in tegen de man omdat hij hem vroeger misbruikt had. In de nasleep van het nieuws meldde ook een ander slachtoffer zich. Ook bij hem dateerden de feiten van jaren geleden. De twee slachtoffers legden, los van elkaar, gelijkaardige verklaringen af. De man hypnotiseerde de jongens en betastte ze dan.