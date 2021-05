Minderjarige verdachte van dodelijke steekpartij geplaatst in gesloten jeugdinstelling

De verdachte van het dodelijk incident in Maldegem maandag is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Hij werd aangehouden nadat het levenloze lichaam van één van zijn buren werd teruggevonden op straat. Het parket van Oost-Vlaanderen is in het belang van het onderzoek karig met informatie. Omwonenden spreken over een de hand gelopen burenruzie waarbij de verdachte het slachtoffer neerstak, maar dat kan het parket voorlopig niet bevestigen.