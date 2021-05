Mobiele vaccinatieteams vaccineren daklozen in Brussel

Vandaag en morgen worden de eerste prikjes gegeven in de Brusselse opvangcentra. "We werken vooral samen met de organisaties die normaal ook de gewoonte hebben om met daklozen te werken, en die de afgelopen weken ook al goed gesensibiliseerd hebben en uitgelegd hebben wat zo'n vaccinatie inhoudt", zegt Inge Neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie.

"Eerst gaan we naar de opvangcentra, en daarna trekken we de straat op. Eén op twee zou bereid zijn om zich te laten vaccineren, dus ondanks de sensibiliseringscampagne blijft het voor sommigen nog altijd een moeilijke stap om te nemen", gaat Neven verder. "We werken dan ook met het Johnson-vaccin. Daar is maar één prik van nodig."